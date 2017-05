Pumpspeicherkraftwerk Veytaux im Kanton Waadt feierlich eingeweiht

11.5.2017, 12:15 Uhr

11.5.2017, 12:15 Uhr

Besucher schauen sich am Tag der Einweihung der neuen Pumpspeicheranlage in Veytaux VD eine riesige Pumpe an, die Teil des unterirdischen Kraftwerks der Forces Motrices Hongrin-Léman ist. (Bild: sda)