Aargauer Parlament will keine fixen Radargeräte

9.5.2017, 18:40 Uhr

9.5.2017, 18:40 Uhr

Solche fixen Radarkästen, wie hier in Zürich, wird es im Kanton Aargau bis auf weiteres nicht geben. Der Kanton ist in dieser Hinsicht ein Exot in der Schweiz. (Symbolbild) (Bild: sda)