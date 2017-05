Peter Stamm erhält ZKB Schillerpreis 2017

¶ FDP-Politiker Daniel Seiler sagt Nein zur Energiestrategie 2050. Er plädiert für Investitionen – aber nicht um erneuerbare Energien zu subventionieren, sondern in die Forschung für neue Technologien. «Technologische Entwicklungen wie beim Telefon oder der Informatik erfolgten ohne Staatshilfe.»Von Daniel Seiler. Weiterlesen

Linkempfehlung

¶ Ende August findet in Basel der Jubiläumskongress der Zionisten statt. Auch der israelische Premier Benjamin Netanyahu will teilnehmen. Empfohlen von Matthias Oppliger. Weiterlesen bei der «NZZ am Sonntag»