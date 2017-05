Seoul: Nordkorea feuert erneut Geschoss ab

¶ Die beiden Grünen-Grossräte Raphael Fuhrer und Thomas Grossenbacher sind überzeugt: Der Veloring wird funktionieren und bringt Vorteile für alle. Wie, erklären sie in ihrem Gastkommentar.Von Thomas Grossenbacher und Raphael Fuhrer. Weiterlesen

¶ Youtube ist die Plattform einer neuen Generation von Berühmtheiten. Auch ein Basler buhlt dort um Likes und Shares: Mit seinem Kanal «Ask Switzerland» hat sich Lionel Battegay in der Schweiz einen Namen gemacht.Von Simone Janz. Weiterlesen

Linkempfehlung

¶ Eine Begründung, warum die drei türkischstämmigen Basler in der Türkei verhaftet worden sind, liegt nicht vor. Tatsache ist: Sie haben sich öffentlich gegen Erdogan oder die kurdische Partei HDK geäussert. Empfohlen von Tino Bruni. Lesen in der «Schweiz am Wochenende»