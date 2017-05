Frankreich

13.5.2017, 18:10 Uhr

Macron mobilisiert vor Amtsantritt Kandidaten für Parlamentswahl

Vor seiner Machtübernahme hat der künftige französische Präsident Emmanuel Macron die Kandidaten für die Parlamentswahlen im Juni zu einem Seminar versammelt. Dabei forderte er sie auf, das politische Leben Frankreichs tiefgehend zu reformieren. Von sda

Emmanuel Macron (rechts, winkend) vor dem Musée du quai Branly. (Bild: sda)

Er zähle in den kommenden fünf Jahren auf sie, um die Versprechen seiner Bewegung «En Marche!» (kürzlich umbenannt in: «La République en Marche») zu halten, damit niemand sich den extremen Parteien des Landes zuwende, zitierte die Nachrichtenagentur AFP am Samstag mehrere Teilnehmer.

Die Kandidaten kamen hinter verschlossenen Türen im Pariser Ethnologie-Museum Quai Branly zusammen. Bislang hat Macron für die 577 Wahlkreise 428 Männer und Frauen präsentiert.

Macron übernimmt eine Woche nach seinem Wahlsieg gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen an diesem Sonntag (10.00 Uhr) als Präsident die Macht im Élysée-Palast.