USA

12.5.2017, 01:10 Uhr

US-Senat bestätigt Reagan-Veteranen als Handelsbeauftragten

US-Präsident Donald Trump hat seinen Wunschkandidaten für die Position des Handelsbeauftragten durchgesetzt. Der von Trumps Republikanern dominierte US-Senat bestätigte am Donnerstag Robert Lighthizer mit 82 zu 14 Stimmen. Von sda

Politikveteran reaktiviert: Robert Lighthizer vom US-Senat als Handelsbeauftragten bestätigt. (Archivbild) (Bild: sda)

Lighthizer ist ein Politikveteran aus der Amtszeit von Ronald Reagan in den 1980er Jahren. Der Anwalt Lighthizer war seinerzeit Vize-Handelsbeauftragter im Rang eines Botschafters. Später arbeitete Lighthizer bei der Anwaltskanzlei Skadden Arps.

In den vergangenen Jahrzehnten war er für US-Klienten in Anti-Dumping-Fällen tätig und trat für einen offenen Zugang zu ausländischen Märkten ein. Trump will internationale Freihandelsabkommen wie Nafta mit Mexiko und Kanada neu aushandeln. Der Milliardär hat zudem Unternehmen scharf dafür kritisiert, US-Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern.