11.5.2017, 10:25 Uhr

Siemens plant weitere Einschnitte - 2700 Jobs betroffen

Der Elektrokonzern Siemens treibt seine Neuausrichtung mit einem weiterem Arbeitsplatzabbau voran. In Deutschland sollen in den kommenden Jahren insgesamt rund 2700 Jobs gestrichen, ver- oder ausgelagert werden. Von sda

Siemens muss in Deutschland Federn lassen. Im Bild ist die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bei einem Besuch an der Messe Hannover am Stand von Siemens. (Archiv) (Bild: sda)

Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Siemens gehe weitere gezielte Effizienzverbesserungen in einzelnen Geschäften konsequent an, heisst es in der Mitteilung. So soll unter anderem die geographische Aufstellung der Unternehmens-IT überprüft und die Digitalisierung der eigenen Unternehmensprozesse vorangetrieben werden.