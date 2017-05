Zoo Basel

12.5.2017, 12:15 Uhr

Bulle Jack ist der neue Hahn im Korb

Darauf hat man im Zolli Basel lange gewartet: Die vier Elefantenkühe Rosy, Maye, Heri und Malayka haben wieder ein Männchen in ihrer Runde. Jack heisst der Elefant. Angereist ist er aus Polen. Von TaWo

24 Jährchen alt und der neue Hahn im Korb bei den Elefanten im Zolli Basel: Jack. (Bild: Zoo Basel (Torben Weber))

Am 11. Mai ist der Elefantenbulle Jack (24) im Zoo Basel angekommen und in die neue Elefantenanlage «Tembea» eingezogen, wie der Zoo Basel am Freitag meldete. 30 Stunden habe die Anreise gedauert. Nicht etwa aus Afrika: Jack kam aus dem ungarischen Sosto Zoo, auf einem Sattelschlepper in einem extragrossen Spezialcontainer nach Basel.

Nun werde der Bulle erst einmal seine private neue Anlage – später dann die Elefantenkühe Rosy (22), Maya (23), Heri (41) und Malayka (46) kennenlernen. Für das Publikum sei Jack zurzeit nur zeitweise zu sehen, da er sich wahlweise im Haus oder auf den Aussenanlagen aufhalten könne.

Skeptische Basel-Premiere

Jack, der vier bis fünf Tonnen wiege, sei auf seiner Reise von Pflegern des Zoo Basel begleitet worden. In Basel habe sich das Tier noch etwas «skeptisch» gezeigt, schreibt der Zolli: «Zuerst streckte Jack nur den Rüssel aus dem Container», sagt Kurator Adrian Baumeyer. «Doch der Geruch und die Lautäusserungen der Elefantenkühe haben ihn wohl schlussendlich überzeugt.»

Zoo Basel unterstützt Elefanten-Projekt in Afrika: Die Zahl der Elefanten in Afrika ist in den vergangenen Jahren «stark zurückgegangen», schreibt der Zolli. Verantwortlich für diesen Rückgang seien unter anderem Wilderei sowie Mensch-Tierkonflikte. «Seit der Eröffnung der neuen Elefantenanlage Tembea unterstützt der Zoo Basel deshalb das Projekt ‹Anti-Poaching› der Big Life Foundation (BLF) in Kenia mit jährlich 50’000 Franken.» Ziel des Projektes im Amboseli-Tsavo-Ökosystem an der Grenze zu Tansania sei es, die Elefanten vor Wilderei zu schützen sowie Konflikte zwischen den Bewohnern, den Massai, und den Tieren zu entschärfen.

Auf Jack würden grosse Hoffnungen ruhen: «Jack soll dereinst für Nachwuchs sorgen», sagt Zoodirektor Olivier Pagan. «Die Basler Elefanten sind Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) und wir hoffen, dass die Basler Elefanten das Programm bald bereichern werden.»

Die Chancen dafür stehen laut Zolli nicht schlecht. Jack ist bereits 2015 Vater geworden und eine Elefantenkuh in Sosto ist von ihm trächtig. Bis es in Basel soweit ist, werd es aber noch eine Weile dauern. Die Tragzeit bei Elefanten liegt bei fast zwei Jahren (rund 22 Monate) – und Elefantenkühe sind nur während des sogenannten Östrus jeweils einige Tage befruchtungsfähig. Nur zu dieser Zeit werde der Bulle die Weibchen besuchen – genau so, wie es auch in der Natur der Fall ist.