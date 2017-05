Grosser Rat BS

10.5.2017, 09:40 Uhr

Auch mit FMS an die Basler Uni - Parlament revidiert Schulgesetz

Künftig kann man auch mit einer Fachmaturität (FMS) an der Universität studieren, sofern man eine Ergänzungsprüfung besteht. Der Grosse Rat hat am Mittwoch dazu oppositionslos das Schulgesetz revidiert und neuem Bundesrecht angepasst. Von sda

Der Weg von der FMS an die Uni führt über den so genannten Passerelle-Lehrgang. Dafür war bisher eine Berufsmatur erforderlich. Gemäss Vorlage bringt die Anpassung dem Stadtkanton jährlich gut 20 Absolvierende mehr und so Mehrkosten von 100'000 Franken. Die Schulgesetz-Revision umfasst noch weitere Punkte, unter anderem zum Eintritt in den Kindergarten.