Pensionskasse Kanton Solothurn wird verselbständigt

¶ Am 21. Mai stimmt Basel-Stadt darüber ab, ob ein Alkoholverbot in Jugendzentren sinnvoll ist oder nicht. Wenn man junge Erwachsene und Jugendarbeiter fragt, ist klar: Verbote bringen nichts, höchstens Jugendliche zum Saufen.Von Andrea Fopp. Weiterlesen

Kommentar

¶Am 21. Mai stimmt Basel-Stadt darüber ab, ob in Jugendzentren Alkohol ausgeschenkt werden darf. Damit gefährden die Befürworter einer Liberalisierung genau das, was sie fordern: Dass Jugendliche unter Aufsicht von Jugendarbeitern einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol lernen.Von Andrea Fopp. Weiterlesen