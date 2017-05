Vandalismus

8.5.2017, 14:55 Uhr

Einbrecher und Vandale wüten auf Baustelle in Schöftland AG

Unbekannte haben aus einem Gartenbaubetrieb in Schöftland AG mehrere Geräte gestohlen. Nach dem Einbruch in der Nacht auf Samstag richteten die mutmasslich gleichen Täter auf einer Baustelle wahllos Sachschaden an. Von sda

Gewaltsam war die Täterschaft in den Lagerschopf des Betriebs eingedrungen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die Unbekannten durchsuchten auch Geschäftsfahrzeuge. Sie nahmen zwei Kettensägen, ein Winkelschleifgerät und einen Rucksack mit.

Als der Geschäftsinhaber die Tat am Samstag bemerkte, fehlte auch der Schlüssel eines Lieferwagens. Diesen fand die Kantonspolizei am Montag auf einer Baustelle in Schöftland. Die Polizei war zur Baustelle wegen Sachbeschädigungen gerufen worden.

In dem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus am Krebsenweg bestiegen die Unbekannten den rund 30 Meter hohen Baukran. Sie rissen Kabel aus, so dass der Kran nicht mehr bedient werden kann. Auch drückten die Vandalen eine frisch gemauerte Wand um und verschmierten Sichtbetonwände mit Farbspray. Zudem wurden Glühbirnen zerschlagen und verlegte Kabel herausgerissen.