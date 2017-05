WM 2017

7.5.2017, 15:10 Uhr

Russland gelingt «Stängeli», auch Kanada siegt souverän

Russland bezwingt Italien 10:1 und zeichnet für das erste «Stängeli» an den diesjährigen Eishockey-WM verantwortlich. Auch Titelverteidiger Kanada bekundet beim 7:2 gegen Slowenien keine Mühe. Von sda

Nathan MacKinnon (rechts) brillierte gegen Slowenien (Bild: sda)

Nachdem die mit vier «Schweizern» angetretenen Italiener am Vortag gegen die Slowakei (2:3 n.V.) knapp am Sieg vorbeigeschrammt waren, wurde dem Aufsteiger von den Russen die Grenzen aufgezeigt. Der Rekordweltmeister drehte vor 10'893 Zuschauern in Köln nach dem 1:2 (24.) mächtig auf. Sechs der zehn Tore erzielten die Osteuropäer im Powerplay. Artemi Panarin (2 Tore/2 Assists), Wladislaw Namestnikow (2/2) und Nikita Kutscherow (1/3) gelangen je vier Skorerpunkte.

Wie Russland feierte auch Kanada in der «Schweizer» Gruppe in Paris im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Die Nordamerikaner dominierten die Slowenen, die am Vortag gegen die Schweiz nach einem 0:4-Rückstand erst im Penaltyschiessen verloren hatten, quasi nach Belieben. Überragender Spieler der Kanadier war Nathan McKinnon, der zuletzt bei den Colorado Avalanche mit dem Schweizer Sven Andrighetto in einer Linie gestürmt hatte. Der 21-jährige Nummer-1-Draft von 2013 erzielte drei Tore und ein Assist. Auf einen Treffer und drei Assists kam der Verteidiger Tyson Barrie.