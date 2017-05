LiVE: FC Lugano–FC Basel 0:1 12' Fransson verwertet Xhakas Zuspiel

07.05.2017 um 12:30

Als alter und frischgebackener neuer Meister tritt der FC Basel beim FC Lugano an, der mit fünf Siegen in Serie so etwas wie das Team der Stunde ist. Die letzte Niederlage des FCB gegen die Tessiner liegt über 16 Jahre zurück. Wer bei Twitter mitdiskutieren will, ist unter #rotblaulive eingeladen.