Neffs entscheidende Baumstammpassage und Schurters Defekt

Basketball, Starwings

¶In den Playoffs verlieren die Starwings vor 400 Zuschauern in der Sporthalle Birsfelden auch das dritte Spiel gegen Lugano mit 67:76. Die Saison ist für die Birstaler damit zu Ende. Zeit für Trainer Roland Pavloski, in die Zukunft zu blicken – in der abermals keine finanziellen Experimente möglich sind.Von Andri Mahler. Weiterlesen