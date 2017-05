Deutschland

6.5.2017, 17:40 Uhr

Dortmund siegt im Spiel um Rang 3

6.5.2017, 17:40 Uhr

Borussia Dortmund kommt im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation zu einem wichtigen Heimerfolg. Gegen Hoffenheim siegt der Cupfinalist 2:1. Von sda

Erzielte gegen Hoffenheim seinen 28. Saisontreffer: Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang (Bild: sda)

Mit einem Auswärtssieg in Dortmund hätte Hoffenheim im Kampf um Platz 3 den wohl entscheidenden Schritt machen können. Statt vier Punkte Vorsprung auf Dortmund hat die TSG 1899 nach dem Gastspiel in Nordrhein-Westfalen nun aber einen Zähler Rückstand auf die Borussia.

Hoffenheim haderte nach dem Spiel jedoch zurecht über Schiedsrichterentscheidungen. Das 1:0 durch Marco Reus war irregulär, denn der deutsche Internationale verwertete ein Zuspiel von Gonzalo Castro aus klarer Abseitsposition. Sieben Minuten später wurde Dortmund ein Handspenalty zugesprochen, obschon kurz zuvor Reus bei der Ballannahme die Hand zu Hilfe genommen hatte. Das «Elfer-Geschenk» nahmen die Dortmunder indes nicht an; ihr Toptorschütze Pierre-Emerick Aubameyang drosch den Ball mit Wucht neben den linken Pfosten. 70 Minuten später holte der Stürmerstar aus Gabun Verpasstes jedoch nach und staubte per Kopf nach einem Pfostenschuss zum 2:0 ab. Es war sein 28. Treffer in dieser Bundesliga-Saison, womit er in der Torschützenliste nun gemeinsam mit Münchens Robert Lewandowski an der Spitze klassiert ist. Mehr als der Anschlusstreffer durch Andrej Kramaric gelang Hoffenheim in der Folge nicht mehr.

Dortmund blieb damit im achten Bundesliga-Duell in Folge gegen Hoffenheim unbesiegt. Letztmals siegten die Kraichgauer vor vier Jahren, wobei jener 2:1-Erfolg in Dortmund am letzten Spieltag in der Klubgeschichte Hoffenheims überaus wichtig gewesen war, konnte damit doch der Abstieg abgewendet werden.

Zu Big Points im Abstiegskampf kam Wolfsburg beim 2:0 in Frankfurt; Daniel Didavi und Mario Gomez erzielten beide Tore für die «Wölfe» nach der Pause. In Mönchengladbach schien der Isländer Alfred Finnbogason bis weit in die Nachspielzeit hinein der Schütze des goldenen Siegtores für Augsburg zu sein. André Hahn, einst für Augsburg aktiv, gelang für die Gastgeber jedoch noch der Ausgleich, womit Augsburg nun wie Wolfsburg 36 Zähler auf dem Konto hat. Am Sonntag treffen der Hamburger SV und Mainz aufeinander, die beide bei 33 Punkten stehen.

Darmstadts Abstieg besiegelt

Nachdem Bayern München am vergangenen Wochenende den 27. Meistertitel vorzeitig realisiert hat, bietet sich Coach Carlo Ancelotti in den letzten Bundesliga-Runden die Möglichkeit, vermehrt jene Spieler einzusetzen, die im bisherigen Saisonverlauf auf wenig Einsatzzeit kamen. Einer jener Akteure ist neben Joshua Kimmich und Renato Sanches der Spanier Juan Bernat, der die Münchner im Heimspiel gegen Darmstadt nach Vorarbeit von Franck Ribéry mit einem gekonnten Aussenrist-Schlenzer zum 1:0-Erfolg schoss (18.). Nach dem Tor legte Bayern vor Heimpublikum jedoch einen enttäuschenden Auftritt hin und musste sich gar beinahe mit einem Remis begnügen. Der ehemalige Bayern-Spieler Hamit Altintop scheiterte in der 86. Minute jedoch mit einem Foulpenalty an Tom Starke, der bis zum Saisonende im Tor der Münchner stehen wird. Nach Manuel Neuer fällt mit einer Verletzung nämlich auch dessen Ersatz Sven Ulreich für die restlichen Spiele aus.

Durch die Niederlage in München wurde für Darmstadt Tatsache, was sich seit Wochen angedeutet hatte: der dritte Abstieg aus der Bundesliga nach 1979 und 1982.

Auch für Ingolstadt wird es immer enger, die Klasse zu halten. Im Heimspiel gegen Leverkusen ging der Klub aus Bayern zwar 1:0 in Führung, durch den Ausgleich der Gäste durch Kai Havertz in der 78. Minute beträgt der Rückstand auf Rang 15 jedoch drei Punkte.

Deutschland. Bundesliga. Die Resultate vom Samstag:

Dortmund - Hoffenheim 2:1 (1:0). - 81'360 Zuschauer. - Tore: 4. Reus 1:0. 83. Aubameyang 2:0. 86. Kramaric (Foulpenalty) 2:1. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki. Hoffenheim mit Zuber, ohne Schwegler (Ersatz) und Schär (nicht im Aufgebot). 14. Aubameyang verschiesst Penalty.

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg 0:2 (0:0). - 49'000 Zuschauer. - Tore: 48. Didavi 0:1. 63. Gomez 0:2. - Bemerkungen: Frankfurt mit Tarashaj (ab 52.) und Seferovic (ab 67.). Wolfsburg ohne Benaglio (Ersatz) und Rodriguez (verletzt).

Ingolstadt - Leverkusen 1:1 (0:0). - 14'351 Zuschauer. - Tore: 73. Kittel 1:0. 78. Havertz 1:1. - Bemerkungen: Ingolstadt mit Hadergjonaj. Leverkusen mit Mehmedi (bis 74.).

Mönchengladbach - Augsburg 1:1 (0:0). - 52'362 Zuschauer. - Tore: 57. Finnbogason 0:1. 94. Hahn 1:1. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi (bis 78.), ohne Sow (Ersatz) und Drmic (verletzt). Augsburg mit Hitz.

Bayern München - Darmstadt 1:0 (1:0). - 75'000 Zuschauer. - Tor: 18. Bernat 1:0. - Bemerkungen: 86. Bayern Münchens Goalie Starke hält Penalty von Hamit Altintop.

18.30 Uhr: Hertha Berlin - Leipzig.

Rangliste: 1. Bayern München 32/76 (80:17). 2. RB Leipzig 31/63 (56:31). 3. Borussia Dortmund 32/60 (67:36). 4. Hoffenheim 32/58 (59:34). 5. Hertha Berlin 31/46 (38:37). 6. 1. FC Köln 32/45 (47:40). 7. Werder Bremen 32/45 (55:55). 8. SC Freiburg 31/44 (38:55). 9. Borussia Mönchengladbach 32/43 (42:46). 10. Schalke 04 31/41 (43:36). 11. Eintracht Frankfurt 32/41 (32:37). 12. Bayer Leverkusen 32/37 (45:51). 13. Augsburg 32/36 (34:50). 14. Wolfsburg 32/36 (32:49). 15. Mainz 05 31/33 (40:51). 16. Hamburger SV 31/33 (30:59). 17. Ingolstadt 32/30 (34:55). 18. Darmstadt 32/24 (26:59).