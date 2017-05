Basketball

6.5.2017, 08:15 Uhr

Houston gegen San Antonio erstmals in Rückstand

Die Houston Rockets geraten in der Viertelfinal-Serie der NBA-Playoffs gegen die San Antonio Spurs mit 1:2 in Rückstand. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela verliert Spiel 3 zuhause 92:103. Von sda

Trotz Niederlage mit starker Leistung: Clint Capela überzeugt bei Houston (Bild: sda)

Capela konnte sich bei Houstons zweiter Niederlage hintereinander absolut keine Vorwürfe machen. Der 22-jährige Genfer zählte mit 12 Punkten und 16 Rebounds zu den besten Akteuren seines Teams. Bester Werfer in den Reihen der Rockets war James Harden mit 43 Punkten.

Bei San Antonio war die Abwesenheit des bis zum Saisonende ausfallenden Superstars Tony Parker (der die vorherigen 221 Playoff-Spiele der Spurs bestritten hatte) nicht zu spüren. Die Gäste konnten sich vor allem auf das Duo Kawhi Leonard und LaMarcus Aldridge verlassen, die die Spurs mit je 26 Punkten fast im Alleingang zum Sieg warfen.

Das vierte Spiel der Viertelfinal-Serie findet in der Nacht auf Montag erneut in Houston statt.

Cleveland fehlt noch ein Sieg

In der Eastern Conference stehen die Cleveland Cavaliers vor dem Einzug in die nächste Runde. Der Titelverteidiger gewann auch das dritte Spiel auswärts bei den Toronto Raptors (115:94) und führt nun in der Viertelfinal-Serie mit 3:0 Siegen. Bester Werfer beim Team aus Ohio war einmal mehr Superstar LeBron James mit 35 Punkten.