NHL

5.5.2017, 06:20 Uhr

Vierter Playoff-Heimsieg der Rangers in Folge

Die New York Rangers gewinnen Spiel 4 der Playoff-Viertelfinals gegen die Ottawa Senators mit 4:1. Damit stellen sie in der Serie auf 2:2. Von sda

Die Rangers jubeln über den Treffer und den Ausgleich in der Best-of-Seven-Serie gegen die Senators (Bild: sda)

Mit einer Doublette im Mitteldrittel sorgte Oscar Lindberg, der schwedische Center der Rangers, für die Entscheidung. Nachdem Nick Holden die Rangers im ersten Drittel in Front gebracht hatte, erhöhte Lindberg im zweiten auf 3:0 und liess das New Yorker Publikum im Madison Square Garden den den Sieg bereits vorzeitig feiern.

Grossen Anteil am vierten Rangers-Heimsieg in den Playoffs in Folge hatte auch Goalie Henrik Lundqvist. Der Schlussmann der New Yorker zeigte 22 Paraden und liess sich einzig in der 54. Minute bezwingen; Kyle Turris vermieste dem Schweden mittels Handgelenkschuss den «Shutout».

Spiel 5 findet am Samstag in Ottawa statt.