Europa League

3.5.2017, 20:55 Uhr

Ajax Amsterdam mit einem Bein im Europa-League-Final

Ajax überrollt Lyon im Halbfinal-Hinspiel in der Europa League. 4:1 deklassiert der niederländische Rekordmeister den französischen Herausforderer und zelebriert 2017 den elften Heimsieg in Folge. Von sda

Bertrand Traoré traf zweimal für Ajax Amsterdam (Bild: sda)

Die jüngsten Zahlen und Fakten sind eindrücklich, sie passen zur grossartigen Geschichte des Klubs, der während Dekaden stilbildend war und in dessen hauseigener Vitrine sechs Europacup-Trophäen stehen. In der aktuellen Europa-League-Kampagne haben die Niederländer die Konkurrenz vor eigenem Publikum in sieben Auftritten deutlich beherrscht, seit dem Jahreswechsel sind sie zu Hause in allen Wettbewerben ohne Verlustpunkt.

Im ersten europäischen Halbfinal seit 20 Jahren trat Ajax nicht wie eine Equipe auf, die auf diesem Niveau nahezu keine Erfahrungen vorzuweisen hat. Die jüngste Equipe der erweiterten Spitze Europas, in der Abwehr im Schnitt etwas mehr als 19-jährig, führte Lyon spektakulär und schonungslos vor.

Nach 49 Minuten intonierten die über 53'000 Ajax-Anhänger in der ausverkauften «ArenA» die Bob-Marley-Hymne «Three Little Birds». Amin Younes, in Mönchengladbach vor wenigen Jahren als kommender deutscher Star gehandelt, erhöhte zeitgleich auf 3:0; in der ersten Hälfte hatten die Chelsea-Leihgabe Bertrand Traoré und der dänische Aufsteiger Kasper Dolberg die überraschend instabilen Gäste ausmanövriert.

Die zwei, drei im allgemeinen Sturmlauf verursachten Probleme und das Gegentor durch Mathieu Valbuena beantworteten die berauschenden Gastgeber auf ihre Weise: mit dem zweiten Treffer Traorés. Mit seiner imposanten Performance gegen eine Equipe, die mit doppelt so grossem Umsatz wie der Schweizer Serien-Champion Basel operiert, empfahl sich Verein mit der während Dekaden erfolgreichsten Nachwuchs-Akademie Europas für das elfte internationale Endspiel seiner Geschichte.

Lyon hingegen muss die Rettung einer enttäuschenden Ligue-1-Saison mutmasslich abschreiben. Die Nummer 4, die 20 Punkte hinter Lucien Favres Nice klassiert ist, dürfte den Angriff auf die Spitze vertagen. Und der frühere Assistent Bruno Génésio wird sich kaum mehr im Amt halten können.

Im Endspiel könnte es zu einer schönen Affiche kommen. Das reich dekorierte Manchester United spielt gegen die ausserhalb Spaniens weitgehend unbekannte Auswahl von Celta Vigo um das Comeback ausserhalb Englands.

Telegramm:

Ajax Amsterdam - Lyon 4:1 (2:0). - 54'033 Zuschauer (ausverkauft). - SR Rocchi (ITA). - Tore: 25. Traoré 1:0. 34. Dolberg 2:0. 49. Younes 3:0. 66. Valbuena 3:1. 71. Traoré 4:1.

Ajax Amsterdam: Onana; Tete, Sanchez, De Ligt, Riedewald; Klaassen, Schöne (72. Van de Beek), Ziyech; Traoré, Dolberg (88. Neres), Younes (79. Kluivert).

Lyon: Lopes; Jallet (70. Rafael), Nkoulou, Diakhaby, Morel; Tousart (58. Ghezzal), Gonalons; Cornet (76. Lacazette), Tolisso, Valbuena; Fekir.

Bemerkungen: Ajax ohne Veltman (gesperrt). Verwarnungen: 30. De Ligt, 41. Gonalons, 62. Traoré (alle Foul).