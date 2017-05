Italien

Totti macht im Sommer offenbar Schluss

Das römische Fussball-Idol Francesco Totti beendet seine Profi-Karriere bei der AS Roma im Sommer. Von sda

Dies liess Romas neuer Sportchef Monchi bei seiner offiziellen Präsentation am Mittwoch durchblicken. «Es gibt eine Übereinkunft mit dem Klub, dass das sein finales Jahr als Spieler ist. Danach wird er hier eine andere Position einnehmen», sagte der Spanier.

Der im nächsten September 41 Jahre alt werdende Totti spielt seit 1993 ohne Unterbruch für die Roma, mit der er 2001 italienischer Meister wurde. In 600 Pflichtspielen erzielte der Stürmer 307 Tore. Zudem wurde er 2006 mit Italien Weltmeister. In dieser Serie-A-Saison stand Totti nur einmal in der Startformation. Bei 14 Einwechslungen brachte er es auf zwei Tore.