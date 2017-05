WTA-Tour

3.5.2017, 09:15 Uhr

Bencic nach Handgelenks-OP mehrere Monate out

Belinda Bencic muss mehrere Monate pausieren. Die einstige Top-Ten-Spielerin wurde letzte Woche am linken Handgelenk operiert. Von sda

Belinda Bencic fällt nach einer Operation am Handgelenk mehrere Monate aus (Bild: sda)

Die 20-jährige Ostschweizerin postete auf Twitter ein Foto von ihr im Spitalbett mit dick einbandagiertem linken Arm. Die Operation wurde nötig, nachdem sie sich längere Zeit mit Problemen am Handgelenk hatte herumschlagen müssen.

Bencic, die vor 15 Monaten noch die Nummer 7 der Welt war, ist inzwischen auf Position 123 zurückgefallen. 2017 schied sie bei sieben Turnier-Teilnahmen auf der WTA-Tour sechsmal in der Startrunde aus. Einzig in Indian Wells schaffte es Bencic noch in die 2. Runde.