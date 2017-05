England

1.5.2017, 23:15 Uhr

Liverpool siegt dank Traumtor von Can

1.5.2017, 23:15 Uhr

Dank einem Traumtor von Emre Can gewinnt Liverpool das Montagsspiel in der Premier League bei Watford mit 1:0. Von sda

Emre Can traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (Bild: sda)

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte der deutsche Mittelfeldspieler die Gäste mit einem Fallrückzieher aus rund 13 Metern spektakulär in Führung. Vorab in der ersten Hälfte der Partie gab es nur wenig Torszenen.

Beim harmlosen Watford blieb der Schweizer Internationale Valon Behrami wie bereits im letzten Meisterschaftsspiel die ganzen 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Liverpool verschaffte sich mit dem Sieg etwas Luft im Kampf um den 3. Rang, der die direkte Teilnahme an der Champions League bedeutet. Das Team von Jürgen Klopp weist nun bei einem Mehrspiel drei Pluspunkte Vorsprung auf Manchester City auf.

Watford - Liverpool 0:1 (0:1)

20'000 Zuschauer. - Tor: 45. Can 0:1.- Bemerkung: Watford ohne Behrami (Ersatz).

Rangliste: 1. Chelsea 34/81 (72:29). 2. Tottenham Hotspur 34/77 (71:22). 3. Liverpool 35/69 (71:42). 4. Manchester City 34/66 (65:37). 5. Manchester United 34/65 (51:25). 6. Arsenal 33/60 (64:42). 7. Everton 35/58 (60:40). 8. West Bromwich Albion 34/44 (39:43). 9. Southampton 33/41 (39:44). 10. Bournemouth 35/41 (50:63). 11. Leicester City 34/40 (42:54). 12. Watford 34/40 (37:55). 13. Stoke City 35/40 (37:50). 14. Burnley 35/39 (35:49). 15. West Ham United 35/39 (44:59). 16. Crystal Palace 35/38 (46:56). 17. Hull City 35/34 (36:67). 18. Swansea City 35/32 (40:69). 19. Middlesbrough 35/28 (26:45). 20. Sunderland 34/21 (26:60).