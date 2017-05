Rad

1.5.2017, 22:50 Uhr

Sky-Profi Moscon intern für sechs Wochen gesperrt

Gianni Moscon wird die nächsten sechs Wochen keine Rennen fahren dürfen. Sein Team Sky sperrt den Italiener, der einen Konkurrenten rassistisch beleidigt hat, intern für sechs Wochen. Von sda

Das britische Team Sky sperrte seinen italienischen Fahrer Gianni Moscon intern für sechs Wochen (Bild: sda)

Der 23-jährige Moscon geriet letzten Freitag am Ende der 3. Etappe der Tour de Romandie im Sprint in Payerne mit dem dunkelhäutigen Franzosen Kévin Réza aneinander. Wenige Minuten später sowie auch am Tag darauf begab sich der Italiener zweimal zu Réza, um sich zu entschuldigen. Der FDJ-Profi mit karibischen Wurzeln nahm diese Entschuldigung an. Nach Rücksprache mit dessen Team beschlossen die Sky-Verantwortlichen, Moscon die Tour de Romandie zu Ende fahren zu lassen.

Moscon erhielt neben der Sperre auch eine formelle Verwarnung von Seiten von Sky. «Für sein Verhalten gibt es keine Entschuldigung. Falls es nochmals vorkommt, wird er entlassen», liess die britische Teamführung am Montag verlauten.