NHL

1.5.2017, 06:45 Uhr

Josi trifft beim 3:1-Heimsieg von Nashville

Roman Josi schiesst in den NHL-Playoffs beim 3:1-Heimsieg von Nashville gegen die St. Louis Blues das letzte Tor der Partie. Damit führen die Predators in der Viertelfinal-Serie 2:1. Von sda

Roman Josi trug entscheidend zum 3:1-Sieg bei (Bild: sda)

Josi traf in der 55. Minute mit einem Schuss von der blauen Linie. Es war für den Berner bereits der dritte Treffer in den laufenden Playoffs. Bereits für das 1:0 von Nashville (11.) hatte mit Ryan Ellis ein Verteidiger verantwortlich gezeichnet. Das 2:0 erzielte Cody McLeod (23.). Für die Blues traf Alexander Steen (33.) mit dem ersten Schuss der Gäste im zweiten Drittel. Die vierte Partie findet in der Nacht auf Mittwoch ebenfalls in Nashville statt.

Im Viertelfinal zwischen den Anaheim Ducks und den Edmonton Oilers setzte sich auch in der dritten Partie das Auswärtsteam durch. Die Ducks siegten 6:3 in und verkürzten in der Serie auf 1:2. Es war eine verrückte Partie. Nachdem Anaheim in den ersten zwölf Minuten 3:0 in Führung gegangen war, glich Edmonton bis zur 28. Minute aus. 48 Sekunden nach dem 3:3 brachte Chris Wagner die Gäste erneut in Führung. Im letzten Drittel machten Jakob Silfverberg (45.) und Ryan Kesler (51.) alles klar.