Gastkommentar

7.5.2017, 12:47 Uhr

Warum ich Ja sage zur Energiestrategie 2050

SP-Nationalrat Beat Jans sagt Ja zur Energiestrategie 2050. Denn sie entwickle bewährte Instrumente weiter, statt sie abzuschaffen. Davon profitierten Umwelt, Wirtschaft und Konsumenten. Ein Kommentar von Beat Jans

Das Geld bleibt hier, das Gewerbe profitiert, die Haushalte werden auf lange Sicht entlastet und die Umweltrisiken werden kleiner. Es gibt viele Gründe, der Energiestrategie am 21. Mai zuzustimmen.

Sie wird die Abhängigkeit der Schweiz von Energieimporten Schritt für Schritt senken. Statt jedes Jahr rund zehn Milliarden Franken für Erdöl-, Erdgas- oder Uranimporte in Länder wie Russland, Saudi-Arabien oder Niger zu schicken, sollte die Schweiz auf einheimische erneuerbare Quellen setzen und bei neuen Geräten, Fahrzeugen und Gebäuden die Energieverschwendung vermeiden.

Zu diesem Zweck setzt die Energiestrategie im Wesentlichen auf drei bewährte Instrumente. Erstens wird das Gebäudesanierungsprogramm weitergeführt und ausgebaut. Es hat dazu beigetragen, den Schweizer Brennstoffverbrauch um rund einen Viertel zu senken.

Die durchschnittlichen Energiekosten der Haushalte wurden so um mehrere Hundert Franken jährlich gesenkt. Bei einem Ja zur Energiestrategie 2050 wird das Programm mit Steuerabzügen ergänzt und somit noch wirksamer. Bei einem Nein würde es 2019 auslaufen, obwohl es ein Erfolg war.

Der Strompreis wird um vier Prozent erhöht, damit schon in den nächsten zehn Jahren rund zwei Atomkraftwerke durch echten Schweizer Strom ersetzt werden können.

Zweitens wird der Bau von neuen Solar-, Biomasse-, Wasser- und Windkraftanlagen erleichtert werden. Zu diesem Zweck soll der Fonds für erneuerbare Stromproduktion aufgestockt werden. Dank diesem konnten bis heute erneuerbare Anlagen gebaut werden, die zusammen gleich viel Strom produzieren wie ein Atomkraftwerk. Bei einem Ja am 21. Mai wird der Strompreis um rund vier Prozent erhöht, damit schon in den nächsten zehn Jahren nochmal rund zwei Atomkraftwerke durch echten Schweizer Strom ersetzt werden können.

Der schrittweise Umstieg von Atom- auf erneuerbaren Strom ist der einzig richtige. Denn die uralten Atomkraftwerke werden aus Alters- und Sicherheitsgründen nach und nach abgestellt werden. Weil Atomstrom inzwischen teurer ist als Solarstrom, wird niemand in der Schweiz neue AKW bauen.

Einfach auf erhöhte Stromimporte zu setzen, wäre dumm. Denn dann entstehen die Arbeitsplätze in dieser zukunftsträchtigen Branche im Ausland statt bei uns.

Gaskraftwerke sind wegen des Klimaschutzes keine Option und einfach auf erhöhte Stromimporte zu setzen, wäre ebenfalls dumm. Denn dann entstehen die Arbeitsplätze in dieser zukunftsträchtigen Branche im Ausland statt bei uns.

Als Drittes werden die Auflagen an Autoimporteure verschärft. So wird der CO 2 -Ausstoss der importierten Fahrzeugflotte um rund 30 Prozent sinken. Das entlastet einen Haushalt mit Auto um rund 400 Franken pro Jahr. Auch dieses Gesetz haben wir schon, wir entwickeln es lediglich im Gleichschritt mit der EU weiter.

Die peinliche Stromlücken- und Hochkosten-Angstmacherei der SVP ist schon seit vierzig Jahren falsch. Sie wird sowohl von den Experten als auch von den Praktikern widerlegt.

