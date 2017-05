Ethnografisches Museum Genf ist Museum of the Year

¶ Xavier Naidoo singt mit den Söhnen Mannheims gegen «Volksverräter» und droht Politikern. Im Juli soll die Band am Summerstage in Münchenstein auftreten. Wir haben Veranstalter und Sponsoren gefragt, wie sie zu Naidoos Hassbotschaften stehen.Von Renato Beck und Samuel Rink. Weiterlesen

Food-Waste

¶In der Äss-Bar gibts Backwaren vom Vortag zum halben Preis. Davon profitieren Umwelt, Bäckereien und Konsumenten. Im Zürcher Niederdorf läuft der Laden wie geschmiert, am 13. Mai geht in der Spalenvorstadt eine Filiale auf.Von Andrea Fopp. Weiterlesen