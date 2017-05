Monarchie

4.5.2017, 11:35 Uhr

Prinz Philip zieht ab Herbst aus der Öffentlichkeit zurück

Der bald 96-jährige Prinz Philip wird sich ab Herbst weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Seine Frau hingegen, die 91-jährige Königin Elizabeth II., wird ihren Verpflichtungen weiterhin nachkommen. Von sda

Prinz Philipp ist sein Alter nicht anzusehen, wie die Aufnahme von dieser Woche beweist (Bild: sda)

«Ihre Majestät wird das volle Programm ihrer offiziellen Verpflichtungen fortführen mit der Unterstützung der königlichen Familie», gab der Buckingham-Palast in London am Donnerstag bekannt.

Prinz Philip werde bis August bereits geplante Termine wahrnehmen. Danach werde er jedoch keine «neuen Einladungen zu Besuchen oder anderen Verpflichtungen» mehr annehmen, erklärte der Buckingham Palast. Allerdings werde er möglicherweise auch danach auf eigenen Wunsch von Zeit zu Zeit an öffentlichen Ereignissen teilnehmen.

Der Prinz habe die volle Unterstützung der Queen für seinen Entscheid, ab Herbst keine offiziellen Verpflichtungen mehr wahrzunehmen. Prinz Philip, der im Juni 96 Jahre alt wird, hatte noch am Mittwoch einen Cricketclub besucht und zeigte sich dort bestens gelaunt.

Seit 70 Jahren verheiratet

Auch die Queen hatte in den vergangenen Monaten zahlreiche Ehrenämter an ihre Familie abgegeben, ist aber nach wie vor auf zahlreichen Terminen und wirkt für ihr Alter erstaunlich rüstig.

Die Königin hatte am Mittwochnachmittag noch ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May im Palast. May hatte die Queen - wie traditionell üblich - über die Auflösung des Parlaments unterrichtet.

Die Briten wählen am 8. Juni ein neues Unterhaus. Zwei Tage später wird Prinz Philip 96 Jahre alt. Am 17. Juni dann findet die traditionelle Parade «Trooping the Colour» in London statt. Es ist die offizielle Geburtstagsparade für Königin Elizabeth II., die am 21. April 91 Jahre alt geworden ist.

Elizabeth und Philip haben im November 1947 geheiratet, keine fünf Jahre später bestieg sie den Thron. Sie haben vier Kinder. Das älteste, Sohn Charles, wird nächstes Jahr 70 Jahre alt.