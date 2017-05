Brexit-Unterhändler Barnier: Rechte für EU-Bürger haben Priorität

3.5.2017, 12:00 Uhr

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hat am Mittwoch in Brüssel einen Entwurf für sein Mandat für die Brexit-Verhandlungen vorgestellt. Priorität habe die Sicherung der Rechte für EU-Bürger in Grossbritannien, sagte er. (Bild: sda)