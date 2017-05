Medien

2.5.2017, 06:05 Uhr

Twitter und Bloomberg kündigen 24-Stunden-News-Stream an

Der Kurzbotschaftendienst Twitter und das Medienunternehmen Bloomberg wollen mit einem 24-Stunden-News-Stream die Nachrichtenwelt erobern. Der neue Dienst soll noch in diesem Jahr starten. Von sda

Nicht mehr nur Kurznachrichten: Twitter spannt mit dem Nachrichtendienst Bloomberg zusammen und startet noch in diesem Jahr einen News-Stream. (Archivbild) (Bild: sda)

Der Gründer des Finanznachrichtendienstes, der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, und Twitter-Chef Jack Dorsey gaben die Gründung des Dienstes am Montag in New York bekannt. Bloomberg-Videonachrichten sollen ebenso verwendet werden wie Video-Material von Twitternutzern, das Bloomberg-Redakteure bearbeiten. Der neue Kanal werde die «globalen redaktionellen Fähigkeiten von Bloomberg mit der digitalen Macht von Twitter vereinen», hiess es.

Der Chef von Bloomberg Media, Justin Smith, sagte, mit dem Zusammengehen des sozialen Netzwerkes, bei dem Videos eine immer grössere Rolle spielen, und des Finanznachrichtendienstes werde das «digitale Erleben» von Nachrichten neu erfunden. Dem «Wall Street Journal» sagte Smith, der neue Dienst werde sich an ein intelligentes Publikum richten und auf die weltweit wichtigsten Nachrichten konzentrieren.

Der Twitter-Manager Anthony Noto sprach von «einer einzigartigen und machtvollen Kombination». Angaben zu den finanziellen Bedingungen der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen wurden nicht gemacht. Die Twitter-Aktien legten um 6,4 Prozent zu und erreichten den höchsten Wert seit Februar.