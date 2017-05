Luftverkehr

1.5.2017, 11:35 Uhr

Zahlreiche Verletzte wegen Turbulenzen während Flug

Bei heftigen Turbulenzen sind mindestens 25 Passagiere auf einem Flug von Moskau in die thailändische Hauptstadt Bangkok schwer verletzt worden. Das Flugzeug war 40 Minuten vor der Landung in ein Luftloch geraten. Von sda

Mindestens 25 Verletzte bei Turbulenzen eines Aeroflot-Flugs: Deshalb lohnt es sich, während der ganzen Reise angeschnallt zu sein. (Themenbild) (Bild: sda)

Die Maschine soll dabei einige Meter abgesackt sein, teilte die staatliche russische Fluglinie Aeroflot am Montag in Moskau mit. Die mehr als 300 Passagiere an Bord konnten nicht mehr rechtzeitig gewarnt werden, einige wurden aus ihren Sitzen geschleudert.

Einige Fluggäste, die nicht angeschnallt waren, erlitten Knochenbrüche und Gehirnerschütterungen. Ein Passagier sollte aufgrund seiner schweren Verletzungen operiert werden.