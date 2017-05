Brand

7.5.2017, 15:30 Uhr

Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Garagen- und Hausbrand

Im aargauischen Mellingen hat am Sonntagmorgen ein Brand einer Garage auf ein Reihenhaus übergegriffen. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Die Brandursache ist unklar. Von sda

Ein Reihenhaus mit vier Wohnungen wurde durch das Feuer in einer Garage in Mitleidenschaft gezogen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Die Hausfassade kam in Brand und Fensterscheiben zerplatzten. Dadurch entstanden auch im Innern des Gebäudes Rauch- und Wasserschäden.

Die Feuerwehr Mellingen Regio rückte mit einem Grossaufgebot von siebzig Feuerwehrleuten aus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.