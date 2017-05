Medien

3.5.2017, 17:00 Uhr

Geschäftsführer Dominik Prétôt verlässt «Telebasel»

Nach einem bewegten Jahr verlässt der Geschäftsführer des Regiosenders seinen Posten. Die Nachfolge ist noch offen. Von sda

Dominik Prétôt, abtretender CEO von Telebasel. (Bild: Eleni Kougionis)

In der Geschäftsleitung des Regionalfernsehsenders Telebasel kommt es zu einem Wechsel: Geschäftsführer Dominik Prétôt gibt seinen Posten per Ende Mai ab.

Prétôt gehört seit 2008 der Geschäftsleitung von Telebasel an. Seit 2014 ist er CEO. Im Verlauf des Sommer werde der 40-jährige Ökonom eine neue Herausforderung annehmen, teilte Telebasel am Mittwoch mit.

Bekannt gegeben wurde Prétôts Demission an der Frühjahressitzung der Stiftung Telebasel, der Trägerschaft des Regionalfernsehens. Dieser bleibe Prétôt als Geschäftsführer erhalten, heisst es im Communiqué. Die Geschäftsführung von Telebasel wird interimistisch Michael Bornhäuser übertragen. Der Medienunternehmer gehört dem Telebasel-Stiftungsrat an und war massgeblich am Relaunch beteiligt.

Umsatzsteigerung im Schicksalsjahr

Stiftungsratspräsident Roger Thiriet würdigte in der Mitteilung die Verdienste des scheidenden CEO beim Change-Prozess der Stiftung und beim Aufbau des «neuen» Telebasel. Namentlich verwies er auf Prétôts Geschick im Umgang mit Finanzen, Personal und Behörden.

Im letzten vollen Jahr mit Geschäftsführer Prétôt hat Telebasel in finanzieller Hinsicht gut abgeschnitten. Der Umsatz konnte um rund 100'000 Franken gesteigert werden. Bei einem Ertrag von 8'317'000 Franken und einem Aufwand von 8'293'000 Franken resultierte ein Gewinn von 24'000 Franken.

Telebasel mit Chefredaktorin Karin Müller wurde letztes Jahr zum Multichannel Anbieter auf den Kanälen TV/Web/App weiterentwickelt. Über diesen Relaunch wurde im Geschäftsbericht 2016 eine insgesamt positive Bilanz gezogen, wie es im Communiqué heisst. Am neuen Programm wurde indes in der Zwischenzeit diverse Retuschen vorgenommen.