Keine Baselbieter Kirschen, teure Einheitskasse für Flüchtlinge und eine Posse um einen Windpark

27.04.2017 um 04:50

Es tut sich was in der Basler Gastro-Szene: Nach indischen Spezialitäten kommt saisonale Terroir-Küche in den Ackermannshof. Die «Brasserie Hugo» öffnet nächste Woche in den historischen Räumlichkeiten ihre Pforten. Und aus dem «Räägedropfe» beim Theater wird eine Tapas-Bar.