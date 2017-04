Super League

30.4.2017, 15:50 Uhr

St. Gallen verliert gegen YB und stürzt auf Platz 8 ab

Der FC St. Gallen bleibt in der Krise. Nach dem 0:2 gegen die Young Boys, der fünften Pleite in Serie, liegt er nur noch auf Platz 8. Thun holt im Abstiegskampf gegen Sion einen wichtigen 2:1-Sieg. Von sda

Der Anfang vom St. Galler Ende: Rote Karte gegen Nzuzi Toko (Bild: sda)

In beiden Spielen fiel die Entscheidung in der Schlussphase. Der Schwede Alexander Gerndt erzielte die beiden YB-Tore in St. Gallen in der 85. beziehungsweise 91. Minute. St. Gallen spielte in der letzten halben Stunde nach dem Platzverweis gegen Nzuzi Toko in Unterzahl.

Der FC Thun kam gegen Sion dank einem Tor von Simone Rapp in der 94. Minute zum Erfolg. Die Berner Oberländer waren früh in Rückstand geraten (Chadrac Akolo/10.), kamen aber noch vor der Pause durch ein Eigentor von Nicolas Lüchinger zum Ausgleich. Damit misslang die Premiere von Sébastien Fournier als Trainer im FC Sion. Der frühere Internationale folgte am letzten Dienstag auf den beurlaubten Peter Zeidler.

Für die Thuner war es der zweite Sieg in Folge. Dadurch bleibt dem Team von Interimstrainer Mauro Lustrinelli der Sicherheitsabstand von sieben Punkten auf den Tabellenletzten Vaduz erhalten. Dafür zittert der FC St. Gallen nach der fünften Niederlage in Folge wieder. Die Ostschweizer sind nur noch fünf Punkte vor Vaduz klassiert; in der nächsten Runde trifft St. Gallen auswärts auf den Tabellen-Vorletzten Lausanne-Sport.

Weiteres Spiel vom Sonntag: Grasshoppers - Lugano (16.00 Uhr).

Rangliste: 1. Basel 30/77 (77:24). 2. Young Boys 30/56 (63:41). 3. Sion 30/45 (52:47). 4. Luzern 30/43 (54:52). 5. Lugano 29/40 (42:52). 6. Grasshoppers 29/33 (38:46). 7. Thun 30/33 (46:57). 8. St. Gallen 30/31 (32:48). 9. Lausanne-Sport 30/30 (46:56). 10. Vaduz 30/26 (38:65).