71. Tour de Romandie

30.4.2017, 15:40 Uhr

Richie Porte sichert sich den Gesamtsieg, Roglic gewinnt Zeitfahren

Dank einem 2. Rang im abschliessenden Zeitfahren in Lausanne sichert sich der Australier Richie Porte den Gesamtsieg an der 71. Tour de Romandie. Der Tagessieg geht an den Slowenen Primoz Roglic. Von sda

Dank Platz 2 im abschliessenden Einzelzeitfahren in Lausanne gewinnt der Australier Richie Porte die 71. Tour de Romandie (Bild: sda)

Richie Porte ist nach Cadel Evans (2006 und 2011) und Phil Anderson (1989) der dritte Australier, der an der Westschweizer Rundfahrt triumphiert.

Der Captain des amerikanisch-schweizerischen BMC-Teams wurde seiner Favoritenrolle auf dem 18,9 km Einzelzeitfahren in der Innenstadt von Lausanne gerecht und entschied das Duell um den Gesamtsieg gegen den Briten Simon Yates für sich. Am Ende distanzierte er den Briten, der mit dem Gewinn der Königsetappe am Samstag das Leadertrikot übernommen hatte, um 21 Sekunden, nachdem er mit einem Rückstand von 19 Sekunden auf Yates ins Zeitfahren gestartet war.

Fünf Sekunden hinter Simon Yates beendete Primoz Roglic die Westschweizer Rundfahrt als Gesamtdritter. Der Slowene setzte sich im Kampf gegen die Uhr acht Sekunden vor Porte durch.

Als bester Schweizer schloss Mathias Frank die Tour de Romandie im 33. Gesamtrang ab. Zum ersten Schweizer Gesamtsieg seit Laurent Dufaux 1998 fehlte am Ende doch einiges. Der Rückstand des Luzerners vom französischen AG2R-Team auf Richie Porte betrug fast drei Minuten.