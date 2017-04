Italien

30.4.2017, 15:20 Uhr

Immobile-Ersatz Keita-Baldé führt Lazio Rom zum Derby-Sieg

Nach vier Niederlagen in Folge gegen die AS Roma gewinnt Lazio Rom seine erstes Derby in der Serie A seit über vier Jahren. Stürmer Keita Baldé führt Lazio mit zwei Toren zum 3:1-Sieg. Von sda

Lazio-Roms Doppel-Torschütze Keita Baldé feiert mit den Tifosi den Derby-Sieg (Bild: sda)

Der Sieg des in der Tabelle um zwei Ränge schlechter klassierten Lazio kam nicht ohne Ansage. Das Team von Trainer Simone Inzaghi spielt seit Wochen in bestechender Form und hatte kürzlich auch den Cup-Halbfinal gegen den Stadtrivalen für sich entschieden.

Der Erfolg von Lazio war verdient und findet umso mehr Beachtung, weil Topskorer Ciro Immobil (20 Saisontore) wegen einer Erkältung kurzfristig ausfiel. Für den früheren Dortmund- und Sevilla-Professional sprang Keita Baldé in die Bresche. Der 20-jährige Senegalese, der in Katalonien aufgewachsen ist und die Nachwuchsabteilung des FC Barcelona durchlief, traf zum 1:0 und 3:1. Es waren seine Saisontreffer 13 und 14.

Die AS Roma war kurz vor der Pause zwar zum Ausgleich gekommen (Foulpenalty durch Daniele de Rossi), konnte aber nach dem erneuten Rückstand durch den Serben Dusan Basta (50.) nicht mehr reagieren. Aufgrund der Niederlage wird die AS Roma nun vom drittklassierten Napoli bedrängt. Dieses spielt am Abend bei Inter Mailand und könnte mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Roma heranrücken.

Ausserdem ist bei der AS Roma nun der letzte Funken Hoffnung auf den Meistertitel erloschen. Vier Runden vor dem Ende beträgt der Rückstand auf Leader Juventus Turin neun Punkte.

AS Roma - Lazio Rom 1:3 (1:1). -30'000 Zuschauer. - Tore: 12. Keita 0:1. 45. De Rossi 1:1 (Penalty). 50. Basta 1:2. 85. Keita 1:2. - Bemerkung: 93. Rote Karte gegen Rüdiger (AS Roma).

Die weiteren Spiele vom Sonntag. 15.00 Uhr: Crotone - Milan, Bologna - Udinese, Cagliari - Pescara, Empoli - Sassuolo, Genoa - Chievo Verona, Palermo - Fiorentina. - 20.45 Uhr: Inter Mailand - Napoli.

Rangliste: 1. Juventus Turin 34/84 (70:22). 2. AS Roma 34/75 (75:31). 3. Napoli 33/71 (77:35). 4. Lazio Rom 34/67 (63:39). 5. Atalanta Bergamo 34/64 (58:39). 6. AC Milan 33/58 (50:37). 7. Inter Mailand 33/56 (63:42). 8. Fiorentina 33/55 (55:45). 9. Torino 34/49 (64:55). 10. Sampdoria Genua 34/46 (42:42). 11. Udinese 33/43 (43:44). 12. Cagliari 33/38 (46:64). 13. Chievo Verona 33/38 (36:52). 14. Sassuolo 33/36 (42:52). 15. Bologna 33/35 (31:49). 16. Genoa 33/30 (32:57). 17. Empoli 33/29 (22:51). 18. Crotone 33/24 (28:53). 19. Palermo 33/16 (27:73). 20. Pescara 33/14 (32:74).