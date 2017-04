NHL

30.4.2017, 05:30 Uhr

New Jersey Devils erhalten den First-Draft-Pick

Nico Hischier könnte der Weg in die NHL nach New Jersey oder Philadelphia führen. Die Devils und die Flyers dürfen im Draft am 23. Juni als erste Teams einen Spieler auswählen. Von sda

Nico Hischier gilt als Anwärter, als Nummer 1 im NHL-Draft gezogen zu werden (Bild: sda)

Als erstes Team sind die New Jersey Devils an der Reihe. Der dreifache Stanley-Cup-Sieger, der nur 8,5 Prozent Chance gehabt hatte, den First-Pick zu erhalten, gewann die Lotterie zur Festlegung der Reihenfolge. Als zweites Team bei der Auswahl der begehrtesten neuen Spieler sind die Philadelphia Flyers an der Reihe, gefolgt von den Dallas Stars.

Die Draft-Reihenfolge ist für Hischier sehr relevant. Der 18-jährige Center aus dem Wallis gilt zusammen mit dem Kanadier Nolan Patrick als heissester Anwärter, als Nummer 1 oder Nummer 2 gezogen zu werden.