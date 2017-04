Lausanne - Vaduz 1:3

29.4.2017, 19:50 Uhr

Vaduz kommt zum ersten Sieg nach fünf Spielen

Vaduz kann weiter auf den Ligaerhalt hoffen. Die Liechtensteiner gewinnen in Lausanne 3:1 und verkürzen den Rückstand auf Platz 9 auf vier Punkte. Von sda

Zweikampf zwischen dem Vaduzer Nicolas Hasler und Lausannes Yeltsin Tejeda (Bild: sda)

Die Entscheidung führte Vaduz mit zwei Toren schon in der Startviertelstunde herbei, ohne dabei eine Abschlussgelegenheit selber herausgespielt zu haben. Zunächst profitierte Stjepan Kukuruzovic von einem Fehlpass von Benjamin Kololli und traf aus 20 Metern unter die Latte (10.). Dann flog eine Freistossflanke von Kukuruzovic an den Pfosten, von dort an den Kopf von Lausannes Torhüter Thomas Castella und dann ins Tor (15.).

Vom frühen Vorsprung zehrte Vaduz bis zuletzt ohne grössere Mühe. Lausanne-Sport, das auf der ganzen Linie enttäuschte und seit dem 2. Oktober 2016 auf einen Heimsieg wartet, kam zwar noch vor der Pause dank dem Treffer von Stürmer Gabriel Torres auf 1:2 heran (39.), hatte aber in den zweiten 45 Minuten nicht ein einzige gute Torchance. In der Schlussphase erhöhte Maximilian Göppel sogar noch auf 3:1 für Vaduz (89.).

Die Liechtensteiner kamen so verdient zum ersten Sieg nach fünf Spielen. Der Erfolg in Lausanne gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf bestätigte den vor einer Woche beim 2:2 in Basel gezeigten Aufwärtstrend.

Lausanne - Vaduz 1:3 (1:2)

3860 Zuschauer. - SR Hänni. - Tore: 10. Kukuruzovic 0:1. 16. Castella (Eigentor) 0:2. 39. Torres (Ben Khalifa) 1:2. 89. Göppel 1:3.

Lausanne: Castella; Diniz, Monteiro, Manière (70. Pak), Taiwo (60. Mendez); Tejeda (76. Margairaz); Lotomba, Campo, Kololli, Ben Khalifa; Torres.

Vaduz: Siegrist; Borgmann, Konrad, Grippo (48. Bühler), Göppel; Muntwiler; Brunner (76. Zarate), Stanko, Hasler, Kukuruzovic (92. Turkes); Avdijaj.

Bemerkungen: Lausanne ohne Maccoppi, Pasche (beide gesperrt), Margiotta, Frascatore, Gétaz, Araz, Custodio, Blanco (alle verletzt) und Esnajder (nicht im Aufgebot). Vaduz ohne Costanzo, Janjatovic, Pfründer, Strohmaier, Kaufmann (alle verletzt), Cecchini und Felfel (beide nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 54. Tejeda (Foul), 55. Brunner (Schwalbe), 91. Muntwiler (Foul).

Die Spiele vom Sonntag. 13.45 Uhr: St. Gallen - Young Boys, Thun - Sion. - 16.00 Uhr: Grasshoppers - Lugano.

Rangliste: 1. Basel 30/77 (78:24). 2. Young Boys 29/53 (61:41). 3. Sion 29/45 (51:45). 4. Luzern 30/43 (54:53). 5. Lugano 29/40 (42:52). 6. Grasshoppers 29/33 (38:46). 7. St. Gallen 29/31 (32:46). 8. Thun 29/30 (44:56). 9. Lausanne-Sport 30/30 (46:56). 10. Vaduz 30/26 (38:65).