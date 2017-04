Badminton

29.4.2017, 13:40 Uhr

EM-Bronze für Sabrina Jaquet

Für Sabrina Jaquet endet die Badminton-EM im dänischen Kolding nach dem Halbfinal. Weil kein Spiel um Rang 3 ausgetragen wird, holt sie damit die Bronzemedaille. Von sda

Sabrina Jaquet holte als erste Schweizerin seit 37 Jahren eine EM-Medaille (Bild: sda)

Jaquet, die Nummer 37 der Welt, unterlag im Halbfinal der Schottin Kirsty Gilmour (BWF 44) 20:22, 10:21. Gegen die Vorjahres-Finalistin aus Glasgow, die zu Jahresbeginn ihr Comeback nach einer Knieverletzung gegeben hatte, fand die Schweizerin vor allem im zweiten Satz kein probates Mittel.

Im ersten Durchgang fehlten Jaquet nach einer 19:16-Führung nur zwei Punkte zum Satzgewinn. Gilmours Temposteigerung im zweiten Satz konnte die 29-jährige Neuenburgerin dann nicht mehr folgen.

Gleichwohl ist der Gewinn von Bronze der mit Abstand grösste Erfolg in der Karriere der zweifachen Olympia-Teilnehmerin aus La Chaux-de-Fonds. Die letzte Schweizer Medaille an einem Grossanlass hatte Liselotte Blumer 1980 in Groningen als Europameisterin gewonnen.