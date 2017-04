FC Basel

30.4.2017, 12:00 Uhr

Alles zum 20. Meistertitel des FCB im Überblick

Zum achten Mal in Serie und zum 20. Mal insgesamt holen sich die Rotblauen den Titel des Schweizer Meisters. Alle Beiträge der TagesWoche zur spontanen Party nach dem entscheidenden Spiel gegen Luzern am 28. April – hier auf einen Blick. Von TaWo

28. April 2017: Der 20. Titel und damit der zweite Stern ist vorzeitig im Trockenen

Das Spiel gegen den FC Luzern entscheiden die Rotblauen souverän für sich. Der Spielbericht:

Mann des Spiels ist Seydou Doumbia, der nach 148 Sekunden zum 1:0 trifft. Aber auch der Rest er Mannschaft zeigt eine starke Leistung. Die Einzelkritik:

Entsprechend gut gelaunt fallen die Bilder aus Luzern aus:

Besonders ist dieser Meistertitel vor allem für die scheidende Vereinsführung. Im Gespräch äussern sich Clubpräsident Bernhard Heusler und Sportdirektor Georg Heitz entsprechend emotional und voller Lob über die Meistermannschaft:

«Bernie, bleib bei uns», skandierten die Fans später an der Meisterfeier auf dem Barfi und es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass der Präsident auf vielfachen Wunsch hin eine bengalische Fackel gezündet hätte. Anekdoten und Bilder:

«Sie haben mit diesem FC Basel in den zurückliegenden Jahren so vieles richtig und so wenig falsch gemacht, dass eine sportliche wie wirtschaftliche Erfolgsmaschinerie geschaffen wurde. Fast zu perfekt funktionierend, um nebenher auch noch für die Extraportion Emotionen zu sorgen.» Schreibt Christoph Kieslich in seinem Kommentar:

Das muss noch nicht das Ende sein

FC Basel 2017, der zweite Stern für die 20. Meisterschaft (Bild: Hans-Jörg Walter)