WM Division I A

28.4.2017, 19:05 Uhr

Österreichs Wiederaufstieg nach zwei Jahren

Österreichs Eishockeyspieler kehren nach zwei Jahren Zweitklassigkeit in die Top 16 der Welt zurück. Von sda

Schaffte mit Österreich den Aufstieg in die A-WM-Gruppe: der Schweizer Cheftrainer Roger Bader (im Hintergrund) (Bild: sda)

Das Team des Schweizer Trainers Roger Bader sicherte sich in Kiew den Aufstieg in die A-Gruppe für die WM 2018 in Dänemark im fünften und letzten Spiel der Division I A mit einem 11:0-Sieg gegen Polen. Zur Mannschaft gehörten mit Stefan Ulmer (Lugano), Patrick Obrist (Kloten) und Martin Ulmer (Olten) drei Akteure aus der National League.

Südkorea kann mit einem Sieg im letzten Turnierspiel gegen den noch punktelosen Gastgeber und Absteiger Ukraine (ab 19.30 Uhr) erstmals in die A-Gruppe aufsteigen.