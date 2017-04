WTA Stuttgart

27.4.2017, 18:50 Uhr

Scharapowa gewinnt auch zweiten Match

Maria Scharapowa gewinnt in Stuttgart auch die zweite Partie nach ihrer 15-monatigen Dopingsperre. Die Russin setzt sich im Achtelfinal gegen ihre Landsfrau Jekaterina Makarowa mit 7:5, 6:1 durch. Von sda

Die Rückkehr verläuft nach Wunsch: Maria Scharapowa siegt zum zweiten Mal in Stuttgart (Bild: sda)

In 79 Minuten und mit einer vorab im zweiten Satz exzellenten Vorstellung sicherte sich Scharapowa den zweiten Sieg gegen eine Top-50-Spielerin innerhalb von weniger als 24 Stunden. Am Vortag hatte sie die Weltranglisten-36. Roberta Vinci ebenfalls in zwei Sätzen bezwungen.

Im Viertelfinal trifft Scharapowa auf die Estin Anett Kontaveit (WTA 73).