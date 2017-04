Die Schweizer Curler erreichen die K.o.-Runden

FC Basel

¶Nächster Anlauf zum achten Meistertitel und zum zweiten Stern: Am Freitagabend in Luzern hat es der FC Basel in den eigenen Füssen, endgültig zu machen, woran es sowieso nichts mehr zu ändern gibt. Schon ein Punkt reicht den Rotblauen, um als alter und neuer Champion in die Stadt heimzukehren.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen