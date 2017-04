RTV Basel

27.4.2017, 16:08 Uhr

Samir Sarac übernimmt das Traineramt beim Absteiger

Keine 24 Stunden nach dem Abstieg in die Nationalliga B gibt der RTV Basel bekannt, dass der 52-jährige kroatisch-schweizerische Doppelbürger Samir Sarac einen Zweijahresvertrag als Trainer unterschrieben hat. Von TaWo

Der Mittwochabend, dieses letzte Spiel in der Abstiegsrunde gegen Fortitudo Gossau wird in die Geschichte des RTV Basel eingehen. Auch wenn er seit dem Ende der aufwühlenden 60 Minuten als Absteiger in die Nationalliga B feststeht.

Am Tag danach informieren die Basler, dass sie mit einem neuen Trainer in die nächste Saison gehen werden. Samir Sarac übernimmt das Amt von Silvio Wernle. Dieser übernahm für die letzten Spiele die Mannschaft von Joop Fiege, der nach einem Punkt aus den ersten drei Partien entlassen worden war.

Sarac ist 52 Jahre alt und mit der Region Nordwestschweiz verbunden. Seit 2016 ist er Trainer im regionalen Leistungszentrum Nordwestschweiz des Schweizerischen Handballverbandes. «Ich bin seit bald einem Jahr vier Mal pro Woche in der Nordwestschweiz und fühle mich sehr wohl hier. Beim RTV herrscht eine einzigartige Handballleidenschaft und die Ziele sind klar», sagt Sarac in der Medienmitteilung.

