Super League

28.4.2017, 15:00 Uhr

LiVE: Der Championship-Point

(19.45 Uhr, #rotblaulive)

Einen Punkt braucht der FC Basel noch, um den Meistertitel endlich in trockene Tücher zu bringen. Die Hürde dafür ist heute Abend ab 19.45 Uhr der FC Luzern. Seinen Sie hier live mit dabei, wenn der Meister in der Swissporarena Meister werden will – und diskutieren Sie unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive mit. Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis

Gewann vor fast genau einem Jahr seinen ersten Titel als Fussballprofi: Renato Steffen. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Bis zum bittersüssen Ende: Nächster Anlauf zum achten Meistertitel und zum zweiten Stern: Am Freitagabend in Luzern hat es der FC Basel in den eigenen Füssen, endgültig zu machen, woran es sowieso nichts mehr zu ändern gibt. Schon ein Punkt reicht den Rotblauen, um als alter und neuer Champion in die Stadt heimzukehren. » Alles zum FC Basel vor dem entscheidenden Spiel

«Feiern? Mit viel Wasser?»: Mohamed Elyounoussi erlebt zum ersten Mal einen Titelgewinn in der Schweiz. Im Interview erzählt der Norweger vom Einsatz von Schmerzmitteln, von der Schwierigkeit, als junger Spieler dazu Nein zu sagen, von seiner Partytauglichkeit ohne Alkohol und vom unruhigen Schlaf nach seiner verpassten Tormöglichkeit in der Champions League. » Interview mit den Flügelspieler

Muttenzerkurve doch im Extrazug: Die Fans des FC Basel werden am Freitag doch mit einem Extrazug zum Auswärtsspiel in Luzern reisen. Die SBB hat den Fahrplan des Zuges den Wünschen der Schlachtenbummler angepasst. Die Pünktlichkeit anderer Züge wird darunter leiden. » Die Anreise der Basler Fans

Ceccaroni übernimmt von Wicky die U21: Und jetzt zu den Nebenschauplätzen: Damit sich Raphael Wicky auf seine künftige Aufgabe als Cheftrainer des FC Basel konzentrieren kann, übernimmt Massimo Ceccaroni bis Saisonende die bisher von Wicky trainierte U21 des FC Basel. » Die Rotation im Nachwuchs des FCB

