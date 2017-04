Ski alpin

27.4.2017, 12:15 Uhr

Meillard, Wild und Hintermann als grosse Aufsteiger

Die neue Kadereinstufung von Swiss-Ski bei den Alpinen bringt gleich fünf neue Mitglieder im Nationalteam mit sich. Von sda

Mélanie Meillard gehört neu dem Nationalteam von Swiss-Ski an (Bild: sda)

Mélanie Meillard, Simone Wild und Niels Hintermann schafften aufgrund ihrer Leistungen in der letzten Weltcup-Saison den direkten Aufstieg vom B-Kader in die höchste Kategorie. Luca Aerni und Mauro Caviezel (vorher beide A-Kader) haben nach dem Gewinn von Gold respektive Bronze in der Kombination an der Heim-WM in St. Moritz neu ebenfalls Nationalmannschaftsstatus.

Der zweifache Junioren-Weltmeister Loïc Meillard gehört neu dem A-Kader an, ebenso Jasmine Flury und Priska Nufer. Zudem sind insgesamt neun neue Athletinnen und Athleten vom C- ins B-Kader aufgestiegen.

«Die Zunahme an Athleten in den höheren Kaderstufen freut mich sehr. Nun müssen wir konsequent weiterarbeiten und den Aufbau von starken Teams in allen Disziplinen weiter vorantreiben», so Alpin-Direktor Stéphane Cattin.