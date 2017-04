Handball

RTV Basel verliert gegen Fortitudo Gossau und steigt in die NLB ab

Der RTV Basel steigt nach zuletzt zwei Jahren in der NLA ab. Die Basler verlieren das entscheidende Direktduell am letzten Spieltag der Abstiegsrunde daheim gegen Fortitudo Gossau mit 28:30. Von sda

Gossau, das in der Abstiegsrunde neun Punkte mehr holte als die Basler, bekommt die Chance, sich den Klassenerhalt gegen den Zweiten der NLB, die Lakers Stäfa, im Mai in zwei Barragespielen zu sichern.

Der RTV Basel, der einen Sieg benötigt hätte, um in der Tabelle noch an den Ostschweizern vorbeizuziehen, forderte Gossau bis zum Schluss, obwohl er nach einer Viertelstunde mit vier Toren zurückgelegen hatte. Für Gossau war es der siebte Sieg in Folge.

Abstiegsrunde. 12. und letzter Spieltag: St. Otmar St. Gallen - GC Amicitia Zürich 40:29 (19:13). RTV Basel - Fortitudo Gossau 28:30 (14:15).

Schlussrangliste: 1. St. Otmar St. Gallen 30/25 (818:862). 2. GC Amicitia Zürich 30/24 (809:825). 3. Fortitudo Gossau 30/22 (800:852). 4. RTV Basel* 30/19 (755:860).

* = Absteiger