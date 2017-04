Abstieg RTV Basel

26.4.2017, 23:36 Uhr

Trotz Teufelskerl und brasilianischer Perkussionsgruppe

26.4.2017, 23:36 Uhr

Der Abstieg des RTV Basel ist besiegelt. Er verliert gegen Gossau trotz einer Prachtsleistung des reaktivierten Pascal Stauber, trotz Sambakapelle und trotz der pathetischen Laune des DJs in einem bis fast auf den letzten Platz gefüllten Rankhof. Unser Fazit: ein Wahnsinnsabend, den man gerne nochmals erleben würde. Von Samuel Waldis

Bevor er seine Tränen zeigt, versteckt er sie hinter dem Trikot: Dick Hylken, soeben mit dem RTV Basel in die Nationalliga B abgestiegen. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

15 Franken haben wir bezahlt, um das Spiel zwischen dem RTV Basel und Fortitudo Gossau im Rankhof zu sehen. Und jeder dieser Franken war an diesem Mittwochabend bestens investiert. Denn was die Basler und die Ostschweizer boten, war feinste Unterhaltungskost für die Region Basel, die sich in diesen Tagen bekanntlich über fehlende Spannung in der Mutter aller Sportarten beschwert.

Bevor wir miterlebten, wie der RTV am Ende mit einer 28:30-Niederlage in die Nationalliga B absteigt, betraten wir hinter drei Bussen den Rankhof. In diesen hatten die Gossauer eine feine Anhängerschaft mobilisiert. Und weil der RTV seine Fans ebenso erfolgreich aufgeboten hatte, erweiterte er kurzerhand die Sitzgelegenheiten:

Der helle Wahnsinn hier im Rankhof. Sie haben die Gegentribüne rausgekurbelt. #meinilive #hopprtv pic.twitter.com/b5TzLtnnMu — Renato Beck (@Renato_Beck) 26. April 2017

Diese Gegentribüne füllte sich bis zum Anpfiff fast ganz. Die Haupttribüne war ohnehin bis auf den letzten Platz gefüllt. Und in einer kleinen Ecke installierten sich ebenda die Gossauer, um ihrer Mannschaft bei der Mission Ligaerhalt beizustehen.

Die Ultras von Fortitudo haben eigene Tschäpper und Plastikeimer zum Draufhauen mitgebracht. Fuck. Trotzdem: #hopprtv — Renato Beck (@Renato_Beck) 26. April 2017

In dieser Halle stand der RTV schliesslich als Absteiger fest. Auch weil er den Eingang in die Partie nicht gefunden hatte – und die Emotionen gleich zu Beginn schon mit den Akteure durchgingen.

Schnell lagen die Basler mit mehreren Toren zurück. Der Trainer war gefordert. Aber doch nicht so!

Gelbe Karte für den RTV-Trainer, Torhüter raus im Angriff und eine Sambakapelle, die einfach nicht ruht. Nach 5 Min schon Wahnsinn #hopprtv — Renato Beck (@Renato_Beck) 26. April 2017

Schon nach wenigen Minuten war allen in der Halle also klar: Das hier würde ein wilder Abend werden. Ein Abend der überschäumenden Gefühlsausbrüche, ein Abend wie gemacht für Pascal Stauber.

Und der vielleicht emotionalste Torhüter der Basler Handballgeschichte machte seine Sache ausserordentlich gut:

Stauber, dieser vogelwilde Teufelshexer: 3 Bigsaves und nur noch 11:13. Weiterhin gilt: #hopprtv — Renato Beck (@Renato_Beck) 26. April 2017

Mehrere Schüsse parierte der Gymnasiallehrer in Folge. Die Zuschauer tobten, und längst freute sich jeder in der Halle über einen positiven Return of Investment, wenn er an seine 15 Franken Eintritt dachte.

Wir gehörten ebenso zu den Erfreuten. Auch wenn wir gestehen, dass wir ein wenig überrascht wurden von der Lautstärke. Sind wir uns einfach nicht mehr gewohnt.

Kollege @samswald jammert. Er hat das Ohropax vergessen. Kennt er halt nicht so aus dem Joggeli. Ein lautes #hopprtv — Renato Beck (@Renato_Beck) 26. April 2017

Mit einem 14:15-Rückstand gingen die Teams in die Pause. Und die Zuschauer an die frische Luft, in der die verlockenden Düfte gebratener Würste lagen, und der Rauch eines Publikums, das der Zigarette trotz Nähe zum Sport nicht abgeneigt war.

Nach 15 Minuten wärmten sich die Spieler in aller Eile für den zweiten Durchgang auf. Die einen mit ganz eigenen Methoden, was sich sogleich auszahlte:

RTV-Angreifer Jurca hat sich in der Pause den Bizeps mit Gummiseilziehen aufgepumpt. Hat sich gelohnt! Ausgleich. #hopprtv — Renato Beck (@Renato_Beck) 26. April 2017

Die Teams angelten sich durch die zweite Halbzeit. Das Score immer knapp. Die Basler lagen zwar nie in Führung, aber mehrmals glichen sie aus, was die Stimmung in der Halle immer wieder von neuem anheizte:

RTV-Topscorer Kozina wird 13 Meter vor dem Tor brutal gefällt. Schiesst im Fallen, trifft zum Ausgleich. Wahnsinnsdramatik. #hopprtv — Renato Beck (@Renato_Beck) 26. April 2017

Doch während die Gossauer so langsam aber sicher darüber nachdenken durften, dass es möglicherweise zum Erfolg reichen würde, wurde es für den RTV immer enger und enger. Kunstgriffe des Trainers waren gefragt: die Routine ersetzte die Jugend.

Noch 13 Minuten, 2 Tore hinten. Die Luft wird dünn für den RTV. Jetzt muss der Lieutenant ran: Igor Stamenov, Jahrgang uralt. #hopprtv — Renato Beck (@Renato_Beck) 26. April 2017

Die Einwechslung des Dienstältesten zahlte sich aus. Noch immer wendig, noch immer torgefährlich setzte Stamenov neue Impulse. Allein, das reichte noch immer nicht – und der nächste Kniff war nicht weit:

Der Rankhof-DJ verschiesst sein letztes Pulver: conquest of paradise. Der Gossau-Penalty geht trotzdem rein. Jetzt nochmal alle: #hopprtv — Renato Beck (@Renato_Beck) 26. April 2017

Stauber war reaktiviert worden und zog einen feinen Abend ein. Ein anderer Handball-Pensionär kam auf weniger Spielzeit, hatte aber dennoch seine Rolle:

Mischa Hofstetter, mit 31 Jahren aus der verdienten Pension geholt, um den Abstieg zu verhindern. Er powert von der Bank aus #hopprtv — Renato Beck (@Renato_Beck) 26. April 2017

Irgendwann merkte auch die brasilianische Perkussionsgruppe, dass die Geschichte gelaufen war. Sie stellte den Betrieb ein, was bei einem das Level der Emotionen jedoch nicht runterbrachte:

Stauber knöpft sich nochmals den Einpeitscher der Gossau-fans vor. Nützt auch nichts. Der RTV Basel steigt ab. Trotzdem: #hopprtv — Renato Beck (@Renato_Beck) 26. April 2017

Das wars. Der RTV spielt nächste Saison in der Nationalliga B. Ein Rückschritt für die Handballregion Basel, die vieles einem Mann zu verdanken hat:

Und nochmals conquest of paradise. RTV-Präsident Alex Ebi verabschiedet und bedankt sicht. Wahnsinnsabend im Rankhof. #hopprtv — Renato Beck (@Renato_Beck) 26. April 2017

Ich schliesse mich Kollege Beck an. Ein Wahnsinnsabend im Rankhof. Wir hätten gerne das Barrage-Spiel auch noch miterlebt.