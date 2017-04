WTA-Tour

26.4.2017, 14:15 Uhr

Perrin gegen Babos chancenlos

Conny Perrin scheitert auch am WTA-Turnier in Istanbul in der Startrunde. Von sda

Conny Perrin spielt eine Vorhand (Archivaufnahme) (Bild: sda)

Die im WTA-Ranking an 216. Position geführte, 26-jährige Neuenburgerin Conny Perrin verlor in der Startrunde gegen die als Nummer 2 gesetzte Ungarin Timea Babos (WTA 30) 3:6, 2:6.

Zwei Wochen nach der Dreisatz-Niederlage in Bogota gegen die Spanierin Lara Arruabarrena hatte es Perrin in der Türkei zum vierten Mal über die Qualifikation ins Haupttableau eines WTA-Turniers geschafft. Erst einmal überstand sie dabei die 1. Runde - 2016 in Bogota gegen ihre Landsfrau Romina Oprandi.