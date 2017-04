Yann Sommer

26.4.2017, 09:53 Uhr

Die Elfmeter-Aura verblasst

26.4.2017, 09:53 Uhr

Einst wurde Yann Sommer von den Elfmeterschützen gefürchtet. Inzwischen liegt die Quote des ehemaligen Baslers unter dem Durchschnitt in der Bundesliga. Von Samuel Waldis

Einsamkeit eines Gescheiterten: Yann Sommer scheidet im Halbfinal des DFB-Pokal im Elfmeterschiessen aus. Sommer hält einen von acht Versuchen in der Kurzentscheidung. (Bild: Reuters/Wolfgang Rattay)

Den Ruf des Elfmeterhelden erarbeitete sich Yann Sommer in der Saison 2012/13. Vor allem mit seinen Paraden in der Europa League, die den FC Basel bis in den Halbfinal brachten: Im Achtelfinal wehrte Sommer gegen Zenit St. Petersburg einen Penalty ab. Hätte Roman Shirokov in der 86. Minute getroffen, hätten die Basler wohl in die Verlängerung müssen.

Sommers ganz grosse Tat folgte im Viertelfinal gegen Tottenham Hotspur. Im Elfmeterschiessen zeigte er mit einer Armbewegung dem ersten Schützen an, in welche Ecke er springen würde. Das genügte, um Tom Huddlestone zu verwirren. Sommer hielt den Schuss des Engländers in ebendieser Ecke, und das reichte, um auch den dritten Schützen zu verunsichern. Emmanuel Adebayor schoss über das Tor und der FC Basel war mit dem Halbfinaleinzug um eine magische europäische Nacht reicher.

Nach dem grössten Vereinserfolg im Europacup blieb Sommer noch eine Saison in Basel. Unter dem Strich stehen sieben gehaltene Elfmeter bei 15 Versuchen aus dem Spiel heraus. Dazu gewann der Schweizer Meister drei von fünf Elfmeterschiessen mit Sommer im Tor.

Sommer liegt weit unter dem Durchschnitt aller Bundesligatorhüter

Sommer wechselte 2014 in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Und wenige Wochen nach seiner Ankunft schien es, als könne der Torwart seinen Status als Elfmeterspezialist weiter zementieren: Er hielt bei seinem zweiten Bundesligaeinsatz den Versuch seines Nationalmannschaftskollegen Admir Mehmedi.

Danach aber verblasste Sommers Aura. Erst ein Jahr später war er wieder erfolgreich. Insgesamt hat er für Mönchengladbach vier von 25 Versuchen gehalten, also 16 Prozent. In der laufenden Saison kommen die Torhüter der Bundesliga zusammen auf durchschnittlich 29 Prozent.

Dazu kommt, dass Sommer zwei von zwei Elfmeterschiessen mit Mönchengladbach verloren hat. Zuletzt am Dienstagabend im Halbfinal des DFB-Pokal. Nachdem Sommer sechsmals bezwungen worden war, hielt er den siebten Versuch. Die einzige Parade in der Kurzentscheidung half nicht, der Zehnte der Bundesliga scheiterte an Eintracht Frankfurt.

Yann Sommers Quote gegen Elfmeterschützen (ohne Elfmeterschiessen) Verein Anzahl Elfmeter Davon gehalten Quote in Prozent FC Vaduz 7 0 0 Grasshoppers 8 1 12.5 FC Basel 15 7 46.7 Borussia Mönchengladbach 25 4 16 Nationalmannschaft 3 0 0 Stand: 26. April 2017 | » Alle Elfmeter