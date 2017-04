FC Basel

26.4.2017, 00:08 Uhr

Ceccaroni übernimmt die U21 und hält Wicky den Rücken frei

Damit sich Raphael Wicky auf seine künftige Aufgabe als Cheftrainer des FC Basel konzentrieren kann, übernimmt Massimo Ceccaroni bis Saisonende die bisher von Wicky trainierte U21 des FC Basel. Von Christoph Kieslich

Die neue sportliche Fuehrung des FC Basel mit Massimo Ceccaroni beantwortet Fragen der Medienvertreter im Stadion St. Jakob-Park in Basel, am Montag, 10. April 2017. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

Noch ein Trainerwechsel beim FC Basel: Raphael Wicky zieht sich aus der U21 zurück und wird ad interim von Massimo Ceccaroni ersetzt. Das hat der Club am Dienstagnachmittag kommuniziert.

Wicky betreute die zweite Mannschaft des FCB, die ältesten Junioren in der Vorstufe zu den Profis, damit am Samstag bei der 0:1-Niederlage in Köniz zum letzten Mal. Ceccaroni übernimmt das Team auf Tabellenplatz 3 der 1. Liga Promotion, der dritthöchsten Spielklasse im Schweizer Fussball.



Der 48-jährige Ceccaroni, Technischer Leiter Nachwuchs im FC Basel, hat die U21 bereits zweimal – im Frühjahr 2012 und vom Herbst 2015 an – vorübergehend trainiert. Auch diesmal ist von einer Interimslösung die Rede, bei der Ceccaroni von Wickys bisherigem Co-Trainer Toni Membrino assistiert wird.



Wicky soll sich «vollumfänglich fokussieren»



«Diese Massnahme soll Wicky ermöglichen, sich bereits jetzt vollumfänglich auf seine neue Aufgabe ab kommendem Sommer fokussieren zu können», heisst es in der Mitteilung des FCB. Die Entscheidung sei von der neuen sportlichen Leitung, zu der auch Ceccaroni gehört, und Wicky gemeinsam gefasst worden.



Am vergangenen Freitag hatte der FC Basel Raphael Wicky, der seit 2013 im Nachwuchsbereich des FCB tätig ist, als Nachfolger von Urs Fischer präsentiert. An diesem Mittwoch, 26. April, feiert Wicky seinen 40. Geburstag.



